Sassuolo | Locatelli | «Pronto per una big | anche all’estero De Zerbi…»

(Di giovedì 15 aprile 2021) La crescita di Manuelha stupito tutti: ecco le sue parole sul suo presente e sul futuro,per Euro2020 Manuel, centrocampista del, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. FUTURO – «Sono cresciuto e sono. Se necessarioad andare. Ora voglio giocare in Champions. Dopo l’addio al Milan, avevo perso fiducia. In questo club e con De Zerbi mi sono rilanciato. Sì,litigando». STAGIONE DEL– «Per la qualità che abbiamo in rosa, in certe partite potevamo fare di più. Siamo una bella squadra, giochiamo bene e ci siamo conquistati con merito un posto di prestigioso in classifica. Ora però l’obiettivo è chiudere il campionato all’ottavo posto». GIOCARE ...

Advertising

Fiorentinanews : Locatelli: '#Fiorentina avvelenata dalla classifica. Vlahovic-Ribery, fermare quei due sarà difficile' #Sassuolo - junews24com : Locatelli: «Futuro? Sono pronto per una big. Valuterò le opportunità» - - Fantacalcio : Sassuolo, Locatelli: 'Pirlo idolo, pronto per una big' - flavioneviano : @IlFlaco Mirko io ho la sensazione che Fagioli sia già stato venduto al Sassuolo nell'operazione che porterà Locatelli da noi! - salvatore3269 : RT @AJGNewsOfficial: ?? La #Juventus, da un anno e mezzo, segue #Locatelli. Il Club vorrebbe trovare l'accordo con il #Sassuolo prima di #Eu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Locatelli

Così come vanno nella stessa direzione gli interessamenti per Manuel(nato nel 1998) e individuato come possibile play del futuro. Se il centrocampista del, per cui il club ...Commenta per primo Queste alcune dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore del, ospite di Sportitalia : 'Pirlo è poco giudicabile: in prima squadra non è mai facile, ...pronto per ...Locatelli torna a parlare di quando ha lasciato il Milan, dell'importanza del trasferimento a Sassuolo con De Zerbi mister e del futuro.Lunga intervista al Corriere dello Sport oggi per Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo risponde sul futuro, la Nazionale e non solo. Queste le sue parole. DE ZERBI – “Mi ha aiutato a cresc ...