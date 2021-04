Roma-Ajax, gara che vale una stagione: le probabili formazioni del match (Di giovedì 15 aprile 2021) All’Olimpico la Roma si gioca l’intera stagione ospitando l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. Le probabili formazioni Una partita che vale l’intera stagione o quasi. Alle ore 21:00, la Roma ospita l’Ajax nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. All’andata i giallorossi si sono imposti per 2-1, un risultato che consente alla squadra di Fonseca di poter gestire con più tranquillità il match. La Roma però giocherà per la vittoria, per non correre troppi rischi in una gara che il tecnico portoghese ha definito “la più importante della stagione”. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 21:00, e verrà ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) All’Olimpico lasi gioca l’interaospitando l’nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. LeUna partita chel’interao quasi. Alle ore 21:00, laospita l’nel ritorno dei quarti di finale dell’Europa League. All’andata i giallorossi si sono imposti per 2-1, un risultato che consente alla squadra di Fonseca di poter gestire con più tranquillità il. Laperò giocherà per la vittoria, per non correre troppi rischi in unache il tecnico portoghese ha definito “la più importante della”. Il fischio d’inizio delè previsto per le ore 21:00, e verrà ...

Advertising

SkySport : ?? 'LA BELLA D'EUROPA' ? ?? Europa League, ritorno quarti di finale ??? ROMA-AJAX ?? Dalle 20:00 su Sky Sport #SkySport… - CB_Ignoranza : Sotto 1-0 e con un rigore contro, ma i giallorossi non muoiono mai. Ajax 1-2 Roma. La Lupa sbanca Amsterdam ??… - OfficialASRoma : 7??? Nessuno ha segnato più di @Mayoral_Borja in questa @EuropaLeague ?? ?? #AjaxRoma ?? - RickCapelli28 : Il giorno più importante della stagione è arrivato, dobbiamo chiudere con grande forza il capitolo Ajax! Ce lo meri… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: La notte della verità per la #ASRoma Con l'#Ajax si può decidere la stagione e il futuro di #Fonseca @Ema_Zotti #uel #calcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Ajax PROBABILI FORMAZIONI ROMA AJAX/ Quote: El Shaarawy, Kumbulla e Smalling sono out PROBABILI FORMAZIONI ROMA AJAX: GLI ASSENTI Esaminando le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Roma Ajax , tocca ora andare a controllare anche quei giocatori che oggi mancheranno nella sfida di ritorno dei ...

Morta la mamma di Simone Perrotta/ L'ex Roma: 'Sei andata via troppo presto' Diretta/ Roma Ajax (Europa League) streaming video tv: i giallorossi sognano

Chi è Gonzalo Bustos, il 2004 che ha stregato l’Inter L'Inter ha perfezionato un nuovo colpo sudamericano: si tratta di Gonzalo Bustos, attaccante argentino classe 2004 ...

Europa League, oggi il ritorno dei quarti: la Roma riparte dal 2 a 1 dell’andata Oggi ci saranno le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League, con la Roma impegnata all’Olimpico contro l’Ajax. I giallorossi ripartono dal 2 a 1 dell’andata in casa dell’Ajax per centr ...

PROBABILI FORMAZIONI: GLI ASSENTI Esaminando le mosse dei tecnici per le probabili formazioni di, tocca ora andare a controllare anche quei giocatori che oggi mancheranno nella sfida di ritorno dei ...Diretta/(Europa League) streaming video tv: i giallorossi sognanoL'Inter ha perfezionato un nuovo colpo sudamericano: si tratta di Gonzalo Bustos, attaccante argentino classe 2004 ...Oggi ci saranno le partite di ritorno dei quarti di finale di Europa League, con la Roma impegnata all’Olimpico contro l’Ajax. I giallorossi ripartono dal 2 a 1 dell’andata in casa dell’Ajax per centr ...