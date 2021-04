Riaperture, da maggio torna il giallo: il via a bar e ristoranti. Le palestre a metà mese (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà decisa questa mattina la road map delle Riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo segnale... Leggi su ilmattino (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà decisa questa mattina la road map delle. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo segnale...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture maggio Letta: "Con Salvini il rapporto può essere positivo" Riaperture "La riapertura sarà decisiva, bisogna farla bene. Sarà il 10, il 15 maggio" e a quel punto "conteranno i comportamenti responsabili", perché non potrà accadere come in Gran Bretagna, dato ...

Covid Italia, bollettino contagi regioni: dati 15 aprile Alla vigilia delle news su zona rossa e zona arancione - in vista anche della cabina di regia sulle riaperture di maggio - ecco le notizie regione per regione su contagi, morti, tamponi e tasso di ...

Palestre, cinema, teatri, ristoranti: ecco le nuove regole Due metri di distanza all'interno di palestre, cinema, teatri e nei ristoranti, dove sarebbe vietata la consumazione al banco dopo le 14. Le nuove regole ...

"Vaccini e riaperture vanno insieme Il modello inglese è la soluzione" di Luca Bolognini "Se continuiamo così, nella seconda metà di maggio avremo vaccinato tutte le persone con 70 anni o più. E allora potremmo riaprire con molto meno rischio". Per Giovanni Sebastiani, m ...

