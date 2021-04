Quando riaprono le Regioni e fino a quando sarà vietato spostarsi in Italia: tutte le ipotesi per maggio 2021 (Di giovedì 15 aprile 2021) Che maggio sia il mese delle ripartenze sembra essere ormai certo, tra fiducia e ottimismo anche nel Governo. L’ultimo decreto in vigore fino al 30 aprile ha di fatto eliminato le zone gialle, ma viene data la possibilità di allentare la stretta in quei territori dove si può, dove i casi sono in calo e tutti i parametri sotto la soglia di rischio. Tra le ipotesi quella di riaprire bar e ristoranti a pranzo e a cena privilegiando gli spazi all’aperto, far ripartire palestre, piscine, ma anche cinema e musei. Sempre gradualmente e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Ma se da una parte si pensa alle legittime riaperture, dall’altra ci si chiede quando ci si potrà spostare di nuovo tra Regioni. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Chesia il mese delle ripartenze sembra essere ormai certo, tra fiducia e ottimismo anche nel Governo. L’ultimo decreto in vigoreal 30 aprile ha di fatto eliminato le zone gialle, ma viene data la possibilità di allentare la stretta in quei territori dove si può, dove i casi sono in calo e tutti i parametri sotto la soglia di rischio. Tra lequella di riaprire bar e ristoranti a pranzo e a cena privilegiando gli spazi all’aperto, far ripartire palestre, piscine, ma anche cinema e musei. Sempre gradualmente e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza per non vanificare tutti gli sforzi fattira. Ma se da una parte si pensa alle legittime riaperture, dall’altra ci si chiedeci si potrà spostare di nuovo tra. Leggi anche: ...

Advertising

CorriereCitta : Quando riaprono le Regioni e fino a quando sarà vietato spostarsi in Italia: tutte le ipotesi per maggio 2021 - occhio_notizie : Ora #DeLuca vuole i #ristoranti aperti : - RTaverBella : Fossi in te , quando riaprono, eviterei di farmi vedere ... fatti una scorta di surgelati ... - ecate3via : @vampyun quando riaprono deve assolutamente andare a lourdes - zazoomblog : Calendario Riaperture Maggio 2021: quando riaprono ristoranti palestre cinema e teatri. Il piano del governo Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando riaprono Calendario Riaperture Maggio 2021: quando riaprono ristoranti, palestre, cinema e teatri. Il piano del governo Draghi A maggio l'anno scorso finiva il lockdown, con le attività che lentamente rialzavano le saracinesche. Ora, a distanza di un anno, si torna sempre sullo stesso tassello: le riaperture . Sempre nello ...

Campania zona arancione, locali aperti fino alle 23,30 ma no alla movida. La proposta di De Luca Quando riaprono i ristoranti in Campania? Il governatore De Luca potrebbe far accelerare la ripresa delle attività di ristorazione in vista del ritorno della regione in zona arancione. Se ne parlerà ...

Regioni: riaprire tutto a maggio In Italia le Regioni spingono sul governo per riaprire tutto e propongono l'aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, sia produttive che ricreative, tutto ciò in vis ...

Zona gialla, ristoranti, bar, palestre, piscine, cinema e teatri quando riaprono: la bozza delle Regioni con le misure Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano ...

A maggio l'anno scorso finiva il lockdown, con le attività che lentamente rialzavano le saracinesche. Ora, a distanza di un anno, si torna sempre sullo stesso tassello: le riaperture . Sempre nello ...i ristoranti in Campania? Il governatore De Luca potrebbe far accelerare la ripresa delle attività di ristorazione in vista del ritorno della regione in zona arancione. Se ne parlerà ...In Italia le Regioni spingono sul governo per riaprire tutto e propongono l'aggiornamento delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, sia produttive che ricreative, tutto ciò in vis ...Negli ultimi giorni i ricoveri in terapia intensiva sono leggermente diminuti. Se la minor pressione sugli ospedali si confermerà nei prossimi giorni è probabile che vengano ...