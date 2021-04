Pattinaggio artistico: Chen vince lo short maschile al World Team Trophy, secondo Hanyu. Qualche errore per Grassl (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è conclusa con lo short program individuale maschile la prima giornata del World Team Trophy 2021, gara biennale a squadre di Pattinaggio artistico in scena questa settimana presso la Maruzen Intec Arena di Osaka. In una gara di altissimo livello sono stati gli atleti statunitensi a raccogliere complessivamente più punti, nello specifico 22, frutto dei piazzamenti di Nathan Chen, il quale ha vinto il segmento, e Jason Brown, terzo classificato. Il Campione Mondiale in carica ha sfiorato quota 110 punti sciorinando un programma pulito e di alto livello tecnico, ornato dal quadruplo flip iniziale, dal triplo axel e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, collocata in zona bonus. Grazie alla buona realizzazione delle trottole e alla solita ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Si è conclusa con loprogram individualela prima giornata del2021, gara biennale a squadre diin scena questa settimana presso la Maruzen Intec Arena di Osaka. In una gara di altissimo livello sono stati gli atleti statunitensi a raccogliere complessivamente più punti, nello specifico 22, frutto dei piazzamenti di Nathan, il quale ha vinto il segmento, e Jason Brown, terzo classificato. Il Campione Mondiale in carica ha sfiorato quota 110 punti sciorinando un programma pulito e di alto livello tecnico, ornato dal quadruplo flip iniziale, dal triplo axel e dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, collocata in zona bonus. Grazie alla buona realizzazione delle trottole e alla solita ...

