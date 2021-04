Oroscopo Leone, domani 16 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 16 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. I transiti che dovrebbero interessare la vostra giornata di venerdì, cari amici del Leone, si configurano come prevalentemente positivi. Ma non gioite troppo presto, perché persisteranno ancora alcune negatività che già da qualche giorno vi ostacolano. Potreste svegliarvi con un umore veramente guastato, ma basterà mettere in fila alcuni pensieri fastidiosi per riuscire ad andare oltre a questo piccolo limite e godervi il resto della giornata. Mercurio, poi, dovrebbe aiutarvi a superare i problemi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 16? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. I transiti che dovrebbero interessare la vostra giornata di venerdì, cari amici del, si configurano come prevalentemente positivi. Ma non gioite troppo presto, perché persisteranno ancora alcune negatività che già da qualche giorno vi ostacolano. Potreste svegliarvi con un umore veramente guastato, ma basterà mettere in fila alcuni pensieri fastidiosi per riuscire ad andare oltre a questo piccolo limite e godervi il resto della giornata. Mercurio, poi, dovrebbe aiutarvi a superare i problemi ...

