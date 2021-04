MotoGP | Maverick Vinales | “È bello ritrovare Marc in pista Il circuito mi piace e sono convinto che posso far bene”

(Di giovedì 15 aprile 2021)esprime il proprio parere in occasione della conferenza stampa del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Il spagnolo sbarca a Portimao al terzo posto della classifica generale con gli stessi punti del del compagno di squada Fabio Quartararo. Il vincitore del Gran Premio del Qatar, prova che ha inaugurato il campionato, ha iniziato con un commento in merito al ritorno del connazionaleMarquez (Honda) dopo nove mesi di assenza dal paddock della: “Per tutti è molto riaverein. Per me sarebbe difficile restare assente per cosi tanti mesi. Siamo felicissimi di averlo con noi, è un personaggio chiave per tutto l’ambiente”. L’alfiere della Yamaha guarda al fine settimana, pronto a ben figurare tra i sali e scendi dell’Algarve: ...

