MotoGP | GP Portogallo 2021 Quartararo | “La moto mi dà una bella sensazione”

(Di giovedì 15 aprile 2021) “È bello essere qui dopo le gare in Qatar, lami dà unaed è il momento giusto per vedere a che punto è il nostro potenziale: penso che sarà un punto di riferimento per le prossime gare”. Lo ha detto Fabio, vincitore dell’ultimo GP in Qatar e a caccia di conferme nel GP delsulla pista di Portimao: “L’anno scorso abbiamo faticato qui, lanon andava benissimo e anche il mio spirito era diverso – ammette il pilota Yamaha – Adesso mi sento in un buon momento e darò il 100%”. SportFace.

Il francese, due volte iridato nel 2015 e 2016, è attualmente alla guida del campionato di... Gran Premio delMarquez torna: c è l ok dei medici già per Portimao 10/04/2021 A 07:34 ...C'è un Qatar da mettersi alle spalle per (ri)cominciare un mondiale che al momento gli ha regalato solo amarezze. Franco Morbidelli arriva a Portimao, sede del Gp deldella, con soli 4 punti in classifica, dopo la doppietta di Losail infarcita da problemi tecnici, prestazioni non in linea con le sue ambizioni e un trend piuttosto negativo. Su ...“È bello essere qui dopo le gare in Qatar, la moto mi dà una bella sensazione ed è il momento giusto per vedere a che punto è il nostro potenziale: penso che sarà un punto di riferimento per le prossi ...Miguel Oliveira sarà, giocoforza, una delle attrazioni principali del Gran Premio di Portogallo di MotoGP. Innanzitutto il ventiseienne lusitano spera di far parlare di sé non solo per il fatto di ess ...