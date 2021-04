MMA, Conor McGregor torna a combattere! Terza battaglia contro Poirier il 10 luglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Conor McGregor tornerà sull’ottagono e affronterà Dustin Poirier nel terzo atto di questa contesa che sta infiammando l’universo della MMA. L’appuntamento è per sabato 10 luglio, alla T-Mobile Arena di Las Vegas, che per l’occasione sarà completamente aperta al pubblico (negli USA la campagna vaccinale sta procedendo spedita). Addirittura nel comunicato ufficiale viene definito come uno dei più grandi incontri della storia della UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda le arti marziali miste. Si fronteggeranno l’attuale numero 1 e il numero 6 del ranking dei pesi leggeri: da una parte l’astro nascente della categoria, dall’altra il già due volte Campione del Mondo. Il ribattezzato Notorious, che quattro giorni dopo l’incontro compirà 33 anni, vanta un record di 22 vittorie e 5 ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021)tornerà sull’ottagono e affronterà Dustinnel terzo atto di questa contesa che sta infiammando l’universo della MMA. L’appuntamento è per sabato 10, alla T-Mobile Arena di Las Vegas, che per l’occasione sarà completamente aperta al pubblico (negli USA la campagna vaccinale sta procedendo spedita). Addirittura nel comunicato ufficiale viene definito come uno dei più grandi incontri della storia della UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda le arti marziali miste. Si fronteggeranno l’attuale numero 1 e il numero 6 del ranking dei pesi leggeri: da una parte l’astro nascente della categoria, dall’altra il già due volte Campione del Mondo. Il ribattezzato Notorious, che quattro giorni dopo l’incompirà 33 anni, vanta un record di 22 vittorie e 5 ...

Ultime Notizie dalla rete : MMA Conor Colpi illegali alla nuca: Alvarez squalificato, vince Lapicus. Ora sarà rivincita? finita come nessuno si sarebbe immaginato la sfida tra l'italomoldavo Iuri Lapicus e il grande Eddie Alvarez, ex campione del Mondo Ufc (gli strappò la cintura Conor McGregor nel 2016) e Bellator. A ONE on TNT 1 ha vinto il moldavo del team Petrosyan ma per squalifica dell'avversario dopo soli 62 secondi. La decisione dell'arbitro è arrivata dopo che l'...

Lapicus prova a fare la storia: l'allievo dei Petrosyan contro la leggenda Alvarez ... tra cui Ufc e Bellator, e ora punta ad essere il primo nella storia delle Mma a vincere un titolo ...il grande pubblico è suo malgrado famoso soprattutto per aver lanciato in orbita il mito di Conor ...

UFC: Caos tra Poirier e McGregor, il match del 10 Luglio è a rischio? Nella mattinata Americana i due si sono scontrati su Twitter mettendo a rischio il loro scontro del 10 Luglio.

