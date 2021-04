Michelle Hunziker: Le Scuse Dopo le Accuse di Razzismo! (Di giovedì 15 aprile 2021) La bellissima Michelle Hunziker proprio di recente attraverso il suo profilo Instagram si è scusata pubblicamente Dopo essere stata accusata di razzismo insieme a Gerry Scotti. Michelle Hunziker e Gerry Scotti durante l’ultima puntata di Striscia la notizia sono stati accusati di atteggiamenti razzisti. I due conduttori si sono cimentati in una caricatura di due asiatici tirando gli angoli degli occhi per farne “una mandorla ”. Questo gesto è stato considerato molto offensivo nei confronti della comunità asiatica. Proprio per questo la bellissima Michelle Hunziker attraverso le sue Instagram stories ha deciso di scusarsi pubblicamente. La presentatrice ha postato sul suo profilo un lungo videomessaggio anche in inglese, scusandosi umilmente dell’accaduto che ha avuto ... Leggi su gossipnews.tv (Di giovedì 15 aprile 2021) La bellissimaproprio di recente attraverso il suo profilo Instagram si è scusata pubblicamenteessere stata accusata di razzismo insieme a Gerry Scotti.e Gerry Scotti durante l’ultima puntata di Striscia la notizia sono stati accusati di atteggiamenti razzisti. I due conduttori si sono cimentati in una caricatura di due asiatici tirando gli angoli degli occhi per farne “una mandorla ”. Questo gesto è stato considerato molto offensivo nei confronti della comunità asiatica. Proprio per questo la bellissimaattraverso le sue Instagram stories ha deciso di scusarsi pubblicamente. La presentatrice ha postato sul suo profilo un lungo videomessaggio anche in inglese, scusandosi umilmente dell’accaduto che ha avuto ...

Advertising

matteosalvinimi : Siamo arrivati alle minacce di morte. Mi pare che la dittatura del 'politicamente corretto' abbia fatto perdere la… - LegaSalvini : Le parole di Michelle Hunziker. Solidarietà a lei e a Gerry Scotti per le minacce di morte subite. - sole24ore : Trussardi nel mirino di Diet Prada: accuse di razzismo allo sketch di Michelle Hunziker - dragonofdojima4 : RT @Fontana3Lorenzo: Piena solidarietà ai conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per quanto stanno subendo. Ormai il politicamente co… - adrianobusolin : RT @MarcoSanavia1: I pazzi del politicamente corretto. Come la mettiamo allora con americani ed inglesi che ci prendono per il culo parland… -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Dalla gag di Striscia ai Simpson, Siri: critiche giuste, ora anche le minoranze hanno voce L'OPINIONE DI NATALIA ASPESI: 'POLEMICHE SCIOCCHE' Lo sketch comico di Striscia la notizia, con Gerry Scotti e Michelle Hunziker che imitano i cinesi (con tanto di occhi a mandorla e la L al posto della R), ha scatenato moltissime polemiche e portato i due a scusarsi, assicurando di non voler offendere nessuno.

Dalla gag di Striscia ai Simpson, Aspesi: polemiche sciocche, si può fare ironia su tutto Così Natalia Aspesi, a Sky TG24, commenta la notizia dello sketch di Gerry Scotti e Michelle Hunziker che faceva una parodia dei cinesi e per il quale i due conduttori si sono dovuti scusare, dopo le ...

Striscia la notizia: Trussardi razzista? La difesa Dopo che la polemica sullo sketch di Striscia La Notizia in cui Michelle Hunziker e Gerry Scotti ironizzano sulla cultura asiatica è arrivata fino ...

"Striscia la notizia", niente scuse per la gag sui cinesi: "Facciamo satira" In una nota ufficiale il tg satirico di Antonio Ricci smonta la polemica, anche se Gerry Scotti e Michelle Hunziker si erano dichiarati pentiti per la scenetta ...

L'OPINIONE DI NATALIA ASPESI: 'POLEMICHE SCIOCCHE' Lo sketch comico di Striscia la notizia, con Gerry Scotti eche imitano i cinesi (con tanto di occhi a mandorla e la L al posto della R), ha scatenato moltissime polemiche e portato i due a scusarsi, assicurando di non voler offendere nessuno.Così Natalia Aspesi, a Sky TG24, commenta la notizia dello sketch di Gerry Scotti eche faceva una parodia dei cinesi e per il quale i due conduttori si sono dovuti scusare, dopo le ...Dopo che la polemica sullo sketch di Striscia La Notizia in cui Michelle Hunziker e Gerry Scotti ironizzano sulla cultura asiatica è arrivata fino ...In una nota ufficiale il tg satirico di Antonio Ricci smonta la polemica, anche se Gerry Scotti e Michelle Hunziker si erano dichiarati pentiti per la scenetta ...