Ultime Notizie dalla rete : Malattie rare Coronavirus Puglia, dati del giorno 15 aprile 2021 La giornata è stata dedicata a pazienti fragili affetti da malattie rare, nefropatici cronici e alle seconde dosi di soggetti trapiantati. Asl BT Sono 2112 le vaccinazioni effettuate ieri nei centri ...

Covid, Galli: 'Aperture maggio? Se aprite le scuole, ritarderemo il processo' 'Questi vaccini hanno un margine di rischio che sarebbe minimo anche se si accertasse la responsabilità del siero nel suscitare queste rare trombosi'. Così Massimo Galli, direttore Malattie Infettive dell'Ospedale Sacco di Milano ospite di Agorà. Si tratta 'di 6 casi su 7 milioni di vaccinati' sottolinea. 'I vaccini vanno fatti, il ...

Covid, Galli (Sacco): "Vaccinare rapidamente i più fragili, poi tutti gli altri" "Dal punto di vista del rischio di morte e del rischio di ospedalizzazione per malattia grave o di ospedalizzazione con necessità di rianimazione, le persone con fragilità rientrano nell'ambito delle ...

Malattie rare: Zingaretti, 'non derogare su assistenza emofilia anche in emergenza' Roma,15 apr. (Adnkronos Salute) - "In un momento di grande difficoltà e stress per il sistema sanitario, questa giornata ci obbliga a ricordare di non derogare mai, neanche nell'emergenza, all'obietti ...

