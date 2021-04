Le scuse di "Apu". Nuovi recinti per la comicità dei Simpson (Di giovedì 15 aprile 2021) Hank Azaria è un comico newyorkese, uno di quelli bravi, ma che in America conoscono soprattutto come doppiatore. Tra i tanti personaggi a cui ha prestato la voce il più noto è quello di Apu Nahasapeemapetilon, per tutti solo Apu, il gestore indiano del Jet Market di Springfield, uno dei personaggi secondari dei Simpson che chi guarda questa serie animata ricorda di più. Lo è stato dalla ottava puntata della prima serie del cartone, dal 25 febbraio 1990 (in Italia uscita il 22 ottobre 1991). Hank Azaria non è più la voce di Apu da quasi un anno. E non lo è più perché non era più il caso di esserlo. Non per ragioni economiche, all’epoca parlò di distanze di vedute con la produzione. Nei giorni scorsi ha spiegato a Dax Shepard, per il suo podcast Armchair Expert, le ragioni della scelta: “Chiedo davvero scusa. È importante. Chiedo scusa per la mia parte nella ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 15 aprile 2021) Hank Azaria è un comico newyorkese, uno di quelli bravi, ma che in America conoscono soprattutto come doppiatore. Tra i tanti personaggi a cui ha prestato la voce il più noto è quello di Apu Nahasapeemapetilon, per tutti solo Apu, il gestore indiano del Jet Market di Springfield, uno dei personaggi secondari deiche chi guarda questa serie animata ricorda di più. Lo è stato dalla ottava puntata della prima serie del cartone, dal 25 febbraio 1990 (in Italia uscita il 22 ottobre 1991). Hank Azaria non è più la voce di Apu da quasi un anno. E non lo è più perché non era più il caso di esserlo. Non per ragioni economiche, all’epoca parlò di distanze di vedute con la produzione. Nei giorni scorsi ha spiegato a Dax Shepard, per il suo podcast Armchair Expert, le ragioni della scelta: “Chiedo davvero scusa. È importante. Chiedo scusa per la mia parte nella ...

