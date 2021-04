Katia Follesa, l’amore tormentato per Angelo Pisani: “Continuava a prendermi e lasciarmi” (Di giovedì 15 aprile 2021) Katia Follesa ha svelato alcuni retroscena della sua storia d’amore con il collega comico Angelo Pisani, padre di sua figlia Agata. La storia d’amore tra Katia Follesa e Angelo Pisani non è sempre stata rose e fiori, e la stessa attrice ha confessato a Intimità che prima di trovare un equilibrio, lei e il suo compagno avrebbero vissuto innumerevoli tira e molla: “L’ho inseguito molto, lui non voleva saperne. O meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”, ha confessato l’attrice. I due col tempo sono riusciti a trovare una stabilità e nel 2010 il loro amore è stato coronato dall’arrivo della figlia, Agata. Katia Follesa e Angelo Pisani: la storia ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 15 aprile 2021)ha svelato alcuni retroscena della sua storia d’amore con il collega comico, padre di sua figlia Agata. La storia d’amore tranon è sempre stata rose e fiori, e la stessa attrice ha confessato a Intimità che prima di trovare un equilibrio, lei e il suo compagno avrebbero vissuto innumerevoli tira e molla: “L’ho inseguito molto, lui non voleva saperne. O meglio, tra noi ci sono state pause, allontanamenti, ripartenze in quarta”, ha confessato l’attrice. I due col tempo sono riusciti a trovare una stabilità e nel 2010 il loro amore è stato coronato dall’arrivo della figlia, Agata.: la storia ...

fabritaara : Non scherzo quando dico che mia madre somiglia a Katia Follesa - mcrsanidea : *katia follesa che dice NO VABBE* - elicriso2 : RT @turbobuonista: Notevole anche Katia Follesa, è davvero brava e probabilmente sottovalutata. Fedez e Maionchi restano (fortunatamente) s… - turbobuonista : Notevole anche Katia Follesa, è davvero brava e probabilmente sottovalutata. Fedez e Maionchi restano (fortunatamen… - _WhiteThiago : Vorrei Katia Follesa in: “CICCONE IN SALA REGISTRAZIONE PREGO” -

