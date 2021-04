Il Real Madrid è sempre Galacticos (Di giovedì 15 aprile 2021) Alzi le mani chi ad inizio pensava di trovare il Real Madrid ancora in lotta per la Liga e soprattutto in UEFA Champions League. Sicuramente sarà un numero molto esiguo. Dato comprensibile visto la prima parte di stagione tra alti e bassi in Liga, un girone di Champions superato al pelo e l’eliminazione precoce in Coppa del Re. Una situazione difficile, diciamo non da Real Madrid che siamo abituati a vedere. Eppure ad aprile la Realtà è un’altra. I Blancos sono ancora in corsa per rendere memorabile questa stagione. Per dirla in altri termini: . E chi ha permesso ai Blancos di essere ancora vivi è l’uomo che sta in panchina e che da giocatore è stato simbolo delle Merengues. Parliamo di Zinédine Zidane, che da capro espiatorio è passato a salvatore del Real Madrid. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) Alzi le mani chi ad inizio pensava di trovare ilancora in lotta per la Liga e soprattutto in UEFA Champions League. Sicuramente sarà un numero molto esiguo. Dato comprensibile visto la prima parte di stagione tra alti e bassi in Liga, un girone di Champions superato al pelo e l’eliminazione precoce in Coppa del Re. Una situazione difficile, diciamo non dache siamo abituati a vedere. Eppure ad aprile latà è un’altra. I Blancos sono ancora in corsa per rendere memorabile questa stagione. Per dirla in altri termini: . E chi ha permesso ai Blancos di essere ancora vivi è l’uomo che sta in panchina e che da giocatore è stato simbolo delle Merengues. Parliamo di Zinédine Zidane, che da capro espiatorio è passato a salvatore del. ...

FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - DoentesPFutebol : PSG Chelsea Manchester City Real Madrid Na boa? É o ano do Josep Guardiola. - DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - Zax_Sports : The #UCL semi finals: PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea #Zaxsports - francopangrazi : @M49liberorso La prima partita che ho visto è stata Inter- Real Madrid, finale di Coppa Campioni. Avevo 7 anni, e da allora sono interista -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Atalanta - Juve, Toni: 'Dea all'altezza della Champions. Gosens? Se arrivasse un'offerta dal Real...' S e arrivasse un'offerta da Real Madrid o Manchester City ci penserei'.

Cristiano Ronaldo, Mayorga chiede altri soldi/ 'Firmò la non divulgazione ma...' Parliamo di una vicenda che risale al 2010, quando CR7 giocava nel Real Madrid: vi si era trasferito da poco dopo le stagioni al Manchester United, e aveva 25 anni. Classifica marcatori Serie A/ ...

Liverpool, bottiglie contro il bus del Real Madrid Vigilia complicata per il Real Madrid. A poche dal match contro il Liverpool in Champions League, finito 0-0 con il passaggio del turno degli spagnoli, il bus ufficiale degli ospiti è ...

Il Real Madrid elimina il Liverpool di Salah, il Manchester City spegne le ultime speranze tedesche. Definite le semifinali di Champions League Niente da fare per Salah e compagni, che terminano qui la loro avventura in Champions. La vittoria per 3-1 dei Blancos in Spagna aveva già indirizzato fortemente il passaggio del turno. Da poco termin ...

