Il plasma come l'idrossiclorochina: non serve per battere il Covid (Di giovedì 15 aprile 2021) “Il plasma non riduce il rischio di peggioramento respiratorio o morte”. È la conclusione senza appello a cui è arrivato lo studio clinico “Tsunami”, promosso dall’Istituto superiore di sanità e da Aifa sul ruolo terapeutico del plasma convalescente nei pazienti che hanno sviluppato il Covid. Lo studio ha confrontato l’effetto del plasma convalescente ad alto titolo di anticorpi neutralizzanti (maggiore o uguale a 160), associato alla terapia standard, rispetto alla sola terapia standard in pazienti con il Covid e polmonite con compromissione ventilatoria da lieve a moderata (definita da un rapporto pao2/fio2 tra 350 e 200). Hanno partecipato allo studio 27 centri clinici distribuiti in tutto il territorio nazionale che hanno arruolato 487 pazienti (di cui 324 in Toscana, 77 in Umbria, 66 in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) “Ilnon riduce il rischio di peggioramento respiratorio o morte”. È la conclusione senza appello a cui è arrivato lo studio clinico “Tsunami”, promosso dall’Istituto superiore di sanità e da Aifa sul ruolo terapeutico delconvalescente nei pazienti che hanno sviluppato il. Lo studio ha confrontato l’effetto delconvalescente ad alto titolo di anticorpi neutralizzanti (maggiore o uguale a 160), associato alla terapia standard, rispetto alla sola terapia standard in pazienti con ile polmonite con compromissione ventilatoria da lieve a moderata (definita da un rapporto pao2/fio2 tra 350 e 200). Hanno partecipato allo studio 27 centri clinici distribuiti in tutto il territorio nazionale che hanno arruolato 487 pazienti (di cui 324 in Toscana, 77 in Umbria, 66 in ...

Advertising

umanesimo : @LucaGoria79 @fla_dp @fabcet e tu leggi questo alcune cose funzionano in certi casi, altre no altre nuocciono l'… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Il plasma come l'idrossiclorochina: non serve per battere il Covid - Fusillide : RT @HuffPostItalia: Il plasma come l'idrossiclorochina: non serve per battere il Covid - gigicalesso : RT @HuffPostItalia: Il plasma come l'idrossiclorochina: non serve per battere il Covid - HuffPostItalia : Il plasma come l'idrossiclorochina: non serve per battere il Covid -

Ultime Notizie dalla rete : plasma come AlessandriaBiobank: avviati i lavori intitolati al dottor Betta ... come è il caso del mesotelioma maligno. La Banca Biologica del Mesotelioma Maligno dell'Azienda ... sangue, plasma, urine ed altri materiali biologici destinati per future indagine scientifiche, oltre ...

Le novità sui farmaci per la cura di Covid - 19 ...basso peso molecolare Interferone - - 1a Ivermectina Lopinavir/Ritonavir Molecole 11a e 11b Plasma ...un fattore di rischio aggiuntivo che sono infetti da SARS - CoV - 2 ( Studio MiR - AGE ) ha come ...

Il plasma come l'idrossiclorochina: non serve per battere il Covid “Il plasma non riduce il rischio di peggioramento respiratorio o morte”. È la conclusione senza appello a cui è arrivato lo studio clinico “Tsunami”, promosso dall’Istituto superiore di sanità e da Ai ...

"Perché non funziona": bocciata la cura col plasma L'Aifa boccia definitivamente la cura con il plasma iperimmune. "Non ha evidenziato un beneficio". In esclusiva, abbiamo chiesto il parere del Prof. Bassetti: "L'avevo già detto, credo e spero che sia ...

...è il caso del mesotelioma maligno. La Banca Biologica del Mesotelioma Maligno dell'Azienda ... sangue,, urine ed altri materiali biologici destinati per future indagine scientifiche, oltre ......basso peso molecolare Interferone - - 1a Ivermectina Lopinavir/Ritonavir Molecole 11a e 11b...un fattore di rischio aggiuntivo che sono infetti da SARS - CoV - 2 ( Studio MiR - AGE ) ha...“Il plasma non riduce il rischio di peggioramento respiratorio o morte”. È la conclusione senza appello a cui è arrivato lo studio clinico “Tsunami”, promosso dall’Istituto superiore di sanità e da Ai ...L'Aifa boccia definitivamente la cura con il plasma iperimmune. "Non ha evidenziato un beneficio". In esclusiva, abbiamo chiesto il parere del Prof. Bassetti: "L'avevo già detto, credo e spero che sia ...