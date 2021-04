Il lancio di Y, nuovo rosé di Pasqua Vigneti e Cantine (Di giovedì 15 aprile 2021) Seguendo il trend di crescita del 15,8% nel consumo di vini rosati tra 2009 e 2018 secondo il Nomisma Wine Monitor, la cantina veronese Pasqua da tempo segue con particolare attenzione l’evolversi di uno dei mercati più interessanti del nostro panorama vinicolo, il mondo dei rosé che, anche nel 2021, sarà area di interesse, crescita e innovazione. Ed è in questo contesto che oggi, dopo tre anni di ricerca e di lavoro sul vigneto, Pasqua Vigneti e Cantine presenta il suo nuovo progetto, tra eleganza ed equilibrio. Y è il nome scelto per il nuovo rosé, in cui coesistono elementi divergenti: complessità e freschezza, struttura e delicatezza, note fruttate e cremosità al palato. Il segno Y è proprio la rappresentazione simbolica della vinificazione di ... Leggi su wired (Di giovedì 15 aprile 2021) Seguendo il trend di crescita del 15,8% nel consumo di vini rosati tra 2009 e 2018 secondo il Nomisma Wine Monitor, la cantina veroneseda tempo segue con particolare attenzione l’evolversi di uno dei mercati più interessanti del nostro panorama vinicolo, il mondo deiche, anche nel 2021, sarà area di interesse, crescita e innovazione. Ed è in questo contesto che oggi, dopo tre anni di ricerca e di lavoro sul vigneto,presenta il suoprogetto, tra eleganza ed equilibrio. Y è il nome scelto per il, in cui coesistono elementi divergenti: complessità e freschezza, struttura e delicatezza, note fruttate e cremosità al palato. Il segno Y è proprio la rappresentazione simbolica della vinificazione di ...

Advertising

CampusBioMedico : RT @LazioInnova: ??19 aprile ore 16.30 ??Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro ??Presentazione vincitori ban… - CHOSE_UniRoma2 : RT @LazioInnova: ??19 aprile ore 16.30 ??Ricerca e talento: un nuovo modello di sviluppo per il Lazio del futuro ??Presentazione vincitori ban… - DrApocalypse : @GalantoMassimo @Ri_Ghetto io non ci credo, alla storia del copyright. Se così fosse l'avrebbe comunicato. Penso pi… - PlayStationBit : #FinalFantasyXIVOnline, ottime notizie per i fan di tutto il mondo. Il lancio del nuovo aggiornamento è accompagnat… - dearxxyoongs : se una qualsiasi persona famosa (o più o meno) non dice o non fa niente di grave, io non riesco a smettere di segui… -

Ultime Notizie dalla rete : lancio nuovo G.Skill, queste lussuose memorie DDR4 sono adatte agli utenti più esigenti Skill ne ha rinnovato un po' il design, sfoggiando un nuovo motivo che replica un cristallo. Mentre ... Skill non ha rivelato i prezzi né una data di lancio precisa, ma dovrebbero essere disponibili sul ...

Ferrari - Elkann: 'La Purosangue arriverà nel 2022, l'elettrica nel 2025' ... sarà l'occasione per illustrare probabilmente il nuovo piano industriale e, ovviamente, un nuovo ... verrà realizzato" ha dichiarato poi, confermando il lancio delle vetture incluse nell'attuale ...

Euronics lancia il volantino "Universo Apple": sconti fino al 28 Aprile Euronics lancia oggi il nuovo volantino 'Universo Apple' che propone un'ampia gamma di sconti fino al 28 Aprile.

Nuove nuove misure restrittive in Germania: terapie intensive allo stremo Lothar Wieler presidente del Robert Koch Institute: "I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente diventando giorno dopo giorno sempre più critiche" ...

Skill ne ha rinnovato un po' il design, sfoggiando unmotivo che replica un cristallo. Mentre ... Skill non ha rivelato i prezzi né una data diprecisa, ma dovrebbero essere disponibili sul ...... sarà l'occasione per illustrare probabilmente ilpiano industriale e, ovviamente, un... verrà realizzato" ha dichiarato poi, confermando ildelle vetture incluse nell'attuale ...Euronics lancia oggi il nuovo volantino 'Universo Apple' che propone un'ampia gamma di sconti fino al 28 Aprile.Lothar Wieler presidente del Robert Koch Institute: "I numeri sono troppo alti, e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente diventando giorno dopo giorno sempre più critiche" ...