I danni collaterali della pandemia: le mancate vaccinazioni nei bambini (Di giovedì 15 aprile 2021) La paura dietro alla pandemia ha fatto rinunciare le famiglie ai vaccini necessari dei bambini. Una situazione precaria che deve assolutamente risolversi. Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 aprile 2021) La paura dietro allaha fatto rinunciare le famiglie ai vaccini necessari dei. Una situazione precaria che deve assolutamente risolversi.

I danni collaterali della pandemia: le mancate vaccinazioni nei bambini Una famiglia su tre ha rinunciato alle vaccinazioni necessarie dei propri figli. Ciò a causa della paura della pandemia da Covid-19.

