Domani l’anniversario del Rogo di Primavalle | le iniziative per ricordare i Fratelli Mattei

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 15 aprile 2021) Ricorrono48 anni daldi, uno dei più efferati e drammatici delitti politici degli anni ’70. Virgilio e Stefanoavevano 22 e 10 anni quando furono uccisi. I due ragazzi erano figli di Mario, segretario della locale sezione del Msi. Per questa “colpa” morirono arsi vivi nell’incendio della loro piccola casa in via Bernardo da Bibbiena, appiccato da tre militanti di Potere operaio Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo. Anche quest’anno la memoria di Stefano e Virgilio, vittime innocenti del più cieco odio politico e della più ottusa mancanza di giustizia (i colpevoli non hanno mai pagato per il loro assassinio), sarà onorata con una serie diistituzionali e politiche. Alle 10 la cerimonia istituzionale Alle 10 (ma l’appuntamento per chi volesse partecipare è ...