Def: via libera Cdm con scostamento di 40 miliardi (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - E' arrivato, dopo meno di un'ora di riunione, il via libera del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovo scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro. Lo si apprende da fonti di governo al termine del Cdm. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - E' arrivato, dopo meno di un'ora di riunione, il viadel Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovodi bilancio per 40di euro. Lo si apprende da fonti di governo al termine del Cdm.

