Covid | nel milanese 754 casi | 293 in città

ladyonorato : @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza… - RaiNews : Nel resto d'Europa la situazione peggiora in Ungheria e Polonia, e resta critica in Repubblica ceca, Svezia e buona… - Adnkronos : Migliaia di contagi #COVID19 dopo il bagno nel Gange al #KumbhMela. Anche 9 famosi santoni. - daniele19921 : RT @ladyonorato: @alessandricci @valy_s Peraltro, nel gennaio e febbraio 2020 il Covid circolava già abbondantemente da mesi, senza essere… - aroundlab : ?? Spallanzani: 'Anticorpi ancora attivi a 11 mesi dall'infezione Covid' -

bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 40 nuovi ... In Campania sono 136 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.557 i pazienti...Il dato è contenutoterzo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini- 19 dell'Aifa. Solo per un caso è stato finora dimostrato il nesso di causalità con la vaccinazione. I casi fatali ...Covid Italia, il bollettino di oggi 15 aprile 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 16.974 nuovi casi e 380 morti in 24 ore Ieri i contagi erano stati 16.168, 469 ...In Italia ci sono 16.974 nuovi casi di coronavirus a fronte di 319.633 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 380 decessi (contro i 469 di mercoledì) per un totale, da inizio pa ...