Covid | in Fvg 267 nuovi contagi e 12 decessi

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg

Il dettaglio Nel dettaglio dei dati odierni sul- 19 in Friuli Venezia Giulia, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 11 casi di positività tra le persone ospitate nelle ...Lo comunica in una nota il vicegovernatore delcon delega alla Salute, Riccardo Riccardi. ...di Farmacovigilanza complessivamente 100 segnalazioni di 'decesso seguito alla vaccinazione da- ...TRIESTE, 15 APR - In Friuli Venezia Giulia sono 349.192 le persone che hanno aderito finora alla campagna vaccinale. Di queste il 59,3% (206.923) ha già ricevuto la prima somministrazione e 92.335 son ...Nelle regioni segnali positivi per i ricoveri in calo, ma Valle d'Aosta, Piemonte e Puglia rimangono in difficoltà.