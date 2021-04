Coronavirus, oggi nel Lazio 1.330 nuovi casi. Salgono i positivi, ma calano le terapie intensive (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella Regione Lazio, nelle ultime 24h, si è registrato un aumento dei positivi con 1.330 nuovi casi (rispetto ai 1.230 di ieri). E’ emersa però una diminuzione delle terapie intensive (-11) e del numero di decessi (46 odierni). Gli attuali casi positivi sono 50.631, i ricoverati (non in terapia intensiva) 2.933, i ricoverati (in terapia intensiva) 387, le persone poste a isolamento domiciliare sono 47.311. Abbiamo invece un numero di decessi pari a 7201; il totale dei guariti ammonta a 248667 su un totale di 306499 casi esaminati. Seguiranno aggiornamenti per il bollettino delle Asl su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 aprile 2021) Nella Regione, nelle ultime 24h, si è registrato un aumento deicon 1.330(rispetto ai 1.230 di ieri). E’ emersa però una diminuzione delle(-11) e del numero di decessi (46 odierni). Gli attualisono 50.631, i ricoverati (non in terapia intensiva) 2.933, i ricoverati (in terapia intensiva) 387, le persone poste a isolamento domiciliare sono 47.311. Abbiamo invece un numero di decessi pari a 7201; il totale dei guariti ammonta a 248667 su un totale di 306499esaminati. Seguiranno aggiornamenti per il bollettino delle Asl su Il Corriere della Città.

