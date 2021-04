Barlassina | incendio da una canna fumaria | intervento dei Vigili del Fuoco

(Di giovedì 15 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ieri pomeriggio, mercoledì 14 aprile, idelsono intervenuti a, per spegnere unda unain una palazzina di tre piani in via Quasimodo. Sul posto sono giunte due autopompe da Seregno e Lazzate e un mezzo di elevazione Atrid da Desio. Fortunatamente non si sono registrati feriti. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

