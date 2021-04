Allarme phishing | INPS mette in guardia dalla mail con finto modulo

(Di giovedì 15 aprile 2021)inda una campagna diattualmente in esecuzione da parte di malintenzionati che ha come oggetto una finta comunicazione da parte dell’Istituto di previdenza. Ilsegnalato dall’avviene tramite un documento da compilare e rispedire a un indirizzoche, ovviamente, non appartiene al dominio dell’. Attenzione alla finta comunicazione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Ultime Notizie dalla rete : Allarme phishing

...è l'Inps che avvisa gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di truffa tramite email L'Inps avvisa tutti i suoi utenti che è tuttora in corso un tentativo di truffa tramite e - mail di...Dilaga dunque il cosiddetto, un tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale qualcuno cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati ...Arriva dall'INPS l'allarme per l'ennesimo tentativo di phishing con finta email e finti moduli da compilare per avere dei bonus.Tentativo di truffa tramite phishing. L’Inps avvisa tutti i suoi utenti che è tuttora in corso un tentativo di truffa tramite e-mail ...