(Di giovedì 15 aprile 2021) E’ stata scarcerata dietro una cauzione di 100 mila dollari Kim Potter, l’agente di polizia che domenica scorsa a Brooklyn Center vicino aha sparato eDaunte Wright,di 20 anni fermato per un’infrazione stradale. Lo riferisce Usa Today. L’agente, 26 anni, era stata arrestata e incriminata ieri. Oggi pomeriggio è prevista la sua prima apparizione in tribunale. Se riconosciuta colpevole rischia dieci anni die 20mila dollari di multa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Minneapolis, arrestata poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano Daunte Wright: è accusata di omicidio di se… - Agenzia_Ansa : Kim Potter, la poliziotta che ha ucciso il ventenne afroamericano Daunte Wright a Minneapolis dopo aver scambiato a… - rtl1025 : ?? Kim Potter, la poliziotta bianca che ha ucciso il ventenne afroamericano #DaunteWright a #Minneapolis dopo aver s… - fisco24_info : Afroamericano ucciso a Minneapolis, poliziotta esce dal carcere: Kim Potter, l'agente che ha sparato a Daunte Wrigh… - RassegnaZampa : #Minneapolis, arrestata poliziotta che ha ucciso il 20enne afroamericano #DaunteWright: è accusata di omicidio di s… -

Ultime Notizie dalla rete : Afroamericano ucciso

WASHINGTON, APR 14 - Kim Potter, la poliziotta bianca arrestata per averil ventenneDaunte Wright a Brooklyn Center, sobborgo di Minneapolis, scambiando apparentemente la propria pistola col taser, è stata rilasciata dopo aver pagato una cauzione di ...All'indomani della terza notte consecutiva di scontri con la polizia a Brooklyn Center, la procura ha deciso di arrestare la poliziotta bianca che hail ventenneDaunte Wright e di incriminarla per omicidio di secondo grado, equivalente al nostro omicidio preterintenzionale: un reato che prevede una pena sino a 40 anni. La ...La poliziotta arrestata per l'uccisione del giovane afroamericano Daunte Wright farà oggi la sua prima apparizione in tribunale via Zoom ...La poliziotta ha dovuto pagare una cauzione di 100'000 dollari e oggi, giovedì, sarà alla sbarra; rischia fino a 10 anni di carcere ...