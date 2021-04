Ubisoft spegne i server di vari Rainbow Six | Assassin’s Creed e altri giochi passati – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 14 aprile 2021)ha annunciato il prossimo spegnimento deiperSix,che perderanno online e..ha annunciato la prossima chiusura deiperusciti negli anni, tra i quali troviamo alcuniSix,, Far Cry, Splinter Cell eche perderanno il supporto online enei prossimi mesi, tra giugno e il resto del 2021. La questione riguarda gli elementi online eprincipalmente, dunque per titoli ...

Multiplayer.it

Ubisoft ha annunciato che staccherà la spina a diversi vecchi giochi di Tom Clancy (ma anche ad altri titoli) quest’anno, il che significa che non si potrà più giocare online. I server verranno spenti ...Entro la fine del 2021, Ubisoft chiuderà in via definitiva i server multiplayer di Ghost Recon Future Soldier e dei due capitoli di Rainbow Six Vegas ...