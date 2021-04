Tommaso Zorzi | la rivelazione in diretta è troppo hot | conduttori pietrificati

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è ormai lanciatissimo nel mondo dello spettacolo. Dopo la vittoria al GF Vip, l’influencer che continua a spopolare su Instagram (ad oggi ha oltre 1 milione e 800mila follower) è opinionista dell’Isola dei Famosi, ha inaugurato un format su Mediaset Play, ‘Il punto Z’, e ha partecipato alle ultime puntate del Maurizio Costanzo Show. Ora è stato anche intervistato a 105 Take Away, la trasmissione di Radio 105 condotta da Daniele Battaglia e Diletta Leotta, e ha lasciato presentatori e pubblico di sasso con unahot. Nel corso dell’intervista, Battaglia e la Leotta hanno chiesto adi ricordare la sua prima apparizione in tv e la sua risposta è stata a dir poco inaspettata: “Ho fatto un cameo in bukkake”.“Ma non si può, dai,è stato un piacere”, la reazione di ...

Ha stretto una amicizia piuttosto forte con il vincitore del GFe di recente il suo seguito su Instagram, inevitabilmente, è cresciuto in maniera notevole. A 55 anni, Stefania mantiene ...Il Punto Z anticipazioni,sul suo rapporto con Giulia Salemi: 'Non l'ho più sentita' Stasera alle 20.45 in punto andrà in onda su Mediaset Play la seconda puntata de Il Punto Z di. E in questa ...Sonia Bruganelli ha dato un consiglio speciale. Scopriamo cosa ha detto e soprattutto chi è stato il diretto interessato.Il giovane influencer Tommaso Zorzi oggi ha sconvolto la giornalista Diletta Leotta che in diretta radio è rimasta senza parole.