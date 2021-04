Studentessa bendata | i genitori difendono la prof | “I ragazzi copiano”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non sono mai stata brava a copiare, anzi diciamola pure tutta, sono sempre stata negata, ho sempre avuto il terrore di essere scoperta, e poi questo modo di “fregare” non mi è mai piaciuto, perché alla fine prendere un buon voto per un compito che non ti appartiene è come essere ricchi con i soldi del Monopoli. Ti sembra di aver conquistato il mondo con il Parco della Vittoria in mano, ma alla fine della partita, quella ricchezza effimera ti lascia al punto di partenza, perché una volta finito il gioco ognuno torna a indossare i panni che aveva all’inizio. La stessa cosa accade con una versione di greco passata, potrai anche prendere un buon voto, ma tu sai di non sapere, come diceva il buon vecchio Socrate, e alla fine dell’anno scolastico sarei sempre tu ad avere le lacune sulle finali, o sul cum e il congiuntivo, se non avrai rimediato alla mancanza di studio. Tutto questo ...