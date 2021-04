Spider-Man | Miles Morales su PS5 in un nuovo video che confronta la deformazione realistica dei muscoli

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Circa due settimane fa, Marvel's-Man:si è aggiornato nella sua versione su PS5 e ha aggiunto una nuova tecnologia per rendere più realistiche le movenze del nostro eroe. Questa tecnologia si chiama ZivaRT (Ziva Real Time) ed è un software che riesce a catturare le deformazioni del corpo in tempo reale grazie all'apprendimento automatico. Questo sistema riesce a riprodurre i movimenti con grande precisione e soprattutto realismo. Per entrare ulteriormente nel dettaglio, ZivaRT pone dettagli speciali sulle contrazioni muscolari diquando fa un certo movimento o sforzo. Ora, undel canale YouTube "ElAnalistaDeBits" mette effettivamente in evidenza i miglioramenti introdotti dallamuscolare: ...

Circa due settimane fa, Marvel's Spider-Man: Miles Morales si è aggiornato nella sua versione su PS5 e ha aggiunto una nuova tecnologia per rendere più realistiche le movenze del nostro eroe. Questa t ...Marvel's Spider-Man: Miles Morales si è aggiornato recentemente con un nuovo update, e un video comparativo ce ne mostra i miglioramenti.