Ristoratori salernitani incontrano l'onorevole Villarosa (Di giovedì 15 aprile 2021) di Monica De Santis Proseguono gli incontri istituzionali, ieri una delegazione di imprenditori delle associazioni: Mio Italia, Associazione Commercianti per Salerno, rappresentati da tre imprenditori, ovvero Armando Pistolese di Tozzabancone, , Fabrizio?Marotta dell'Osteria dell'Oste di Pellezzano e Paolo Pasquariello di Papilla Felix, rappresentanti di Consorzio Ursa Major Lombardia, Veneto Imprese Unite, Associazione Ristoratori Reggiani, Esercenti Resistenti, ha incontrato l'onorevole Alessio Villarosa del Gruppo Misto. Il confronto ha permesso di entrare nel merito delle problematiche dei piccoli imprenditori ed è stato proficuo sotto diversi punti di vista. Punti cruciali trattati durante il faccia a faccia sono stati, il blocco degli sfratti, con fondi che saranno attivati per i proprietari delle mura, la proroga delle moratorie ...

