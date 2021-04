Piano pandemico | ecco perché il caso si intreccia con il G20 Il Ministro Speranza deve chiarire alcuni punti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Emergono novità sulmai aggiornato dall’Italia. Secondo un messaggio inviato da Guerra a Brusaferro, ci sarebbero implicazioni anche con il G20 e il capo dell’OMS Tedros Nuova puntata di Report sulnazionale – mai aggiornato dal 2006 – e sul dossier dell’OMS che ne denunciava il mancato aggiornamento, poi sparito dopo 24 ore. E con la nuova puntata si allunga la lista di domande in attesa di risposte. Una delle parti in causa è ildella Salute. Durante la trasmissione Report, si è cercato di ricostruirepassaggi particolari, grazie ad uno scambio di messaggi tra il direttore aggiunto all’OMS Ranieri Guerra e il Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro. Scambi riportati sulla rogatoria internazionale della Procura ...

ricpuglisi : Egregio @quirinale, sono particolarmente incuriosito dal fatto che le chat tra Ranieri Guerra dell'OMS e Silvio Br… - matteosalvinimi : Oms, inchieste e menzogne sul piano pandemico italiano: non saranno le minacce di querele a fermare un giornalista… - reportrai3 : Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo che indaga su mancato aggiornamento del piano pandemico e gest… - i_dellac : RT @florastr: chi ha sbagliato sulle mascherine,sui ventilatori,sugli acquisti dalla Cina,e sul piano pandemico? allora è presto detto - p… - raptusmo : RT @MBoldoni: @EnricoLetta @robersperanza Avete fatto il punto anche sul tema Piano Pandemico e lo sfruttare la pandemia per dare vigore al… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano pandemico

..., chiusure, lockdown e gestione Cts). Poi Palazzo Chigi ha smentito ufficialmente la ricostruzione, ma restano di contro altre fonti sempre del Governo che danno comunque come ...... apra il fuoco contro il ministro della Salute, diffondendo e accreditando così la fake news.' ARTICOLO - Oms, Ranieri Guerra indagato per false informazioni ai pm sulRoberto ...Messina: “Dal Ministero sin dall’inizio della pandemia, sulla mancanza di un piano pandemico aggiornato, sugli errori del piano vaccinale, sull’incapacità di mettere in sicurezza gli anziani e le ...Roberto Speranza dimissioni, a rischio la poltrona del ministro della Salute. In gioco il tutto per tutto su vaccino Johnson&Johnson ...