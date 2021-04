Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vincenzo Nibali stamattina è caduto in allenamento. Il 36enne siciliano della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva concluso a Tenerife sul vulcano Teide e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vincenzostamattina è caduto in. Il 36enne siciliano della Trek Segafredo era ritornato lunedì a casa a Lugano dal ritiro in altura che aveva concluso a Tenerife sul vulcano Teide e ...

Advertising

gnomini : RT @Gazzetta_it: #Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso - Gazzetta_it : #Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali cade Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso Nibali dopo la caduta ha lamentato dolore a un polso e sarà sottoposto ad accertamenti del caso. Solo nelle prossime ore si saprà l'entità dell'infortunio. Leggi i commenti Ciclismo: tutte le notizie ...

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2021/ Video streaming Rai: vince il danese Asgreen! Umberto Tessier) Coronavirus, Alberto Bettiol/ Il Re del Fiandre pedala con Nibali in Svizzera FASE ... Kung cade, l'Italia tiene bene con Colbrelli, Trentin e Bettiol, i nostri migliori rappresentanti. ...

Nibali cade in allenamento, in clinica per accertamenti a un polso La Gazzetta dello Sport dopo la caduta ha lamentato dolore a un polso e sarà sottoposto ad accertamenti del caso. Solo nelle prossime ore si saprà l'entità dell'infortunio. Leggi i commenti Ciclismo: tutte le notizie ...Umberto Tessier) Coronavirus, Alberto Bettiol/ Il Re del Fiandre pedala conin Svizzera FASE ... Kung, l'Italia tiene bene con Colbrelli, Trentin e Bettiol, i nostri migliori rappresentanti. ...