LIVE Fognini-Thompson 6-3 5-2, Masters 1000 Montecarlo in DIRETTA: il ligure è in pieno controllo (Di mercoledì 14 aprile 2021) 5-2 Vincente di dritto di Fognini ed ora Thompson serve per restare nel match. 40-30 Fabio sfonda con il dritto e si procura una palla del 5-2. 30-30 Lungo il dritto in recupero di Thompson. 15-30 Fognini sbaglia con il dritto. 15-15 Ottima chiusura a rete di Fognini. 4-2 L'australiano conquista un bel game. 40-30 Due servizi vincenti di Thompson. 15-30 Servizio vincente di Thompson. 0-30 Passante ad una mano di rovescio per un fantastico Fognini. 4-1 ...

