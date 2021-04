Ilva | Danieli contro Paul Wurth La riconversione green è un rebus

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 14 aprile 2021) I tedeschi digli italiani di. Il futuro dellaverde degli altiforni dell’exdi Taranto per il momento (al netto di altri attori - in gioco ci sarebbero gli americani ma è difficile che scendano in campo - che decidano di partecipare alla gara) passerà da questa sfida, contesa che, secondo quanto riferiscono ad affaritaliani.it alcune fonti vicine al dossier, entrerà nel vivo con il bando targato Mise in arrivo in autunno. Segui su affaritaliani.it