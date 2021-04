Il commovente gesto del barbiere: si rasa i capelli in solidarietà all’amico malato di cancro. Il video fa dieci milioni di visualizzazioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ha fatto il giro dei social il commovente gesto di solidarietà nei confronti di Neftalì Martìn, barbiere ormai diventato famoso su TikTok. Il 34enne, al secondo ciclo di chemioterapia per curare una cancro, ha pubblicato un video mentre, nello stesso negozio in cui lavora, il salone “Lords and Barbers” a Elche in Spagna, chiede a un collega di rasargli la testa, vista la terapia. Ma nel suo atto “estremo”, alla fine, Martìn non si ritrova solo: con lui anche i colleghi, come si vede dalle immagini, decidono di radersi. Immediate le lacrime di Martìn che si è commosso di fronte al gesto dei colleghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ha fatto il giro dei social ildinei confronti di Neftalì Martìn,ormai diventato famoso su TikTok. Il 34enne, al secondo ciclo di chemioterapia per curare una, ha pubblicato unmentre, nello stesso negozio in cui lavora, il salone “Lords and Barbers” a Elche in Spagna, chiede a un collega dirgli la testa, vista la terapia. Ma nel suo atto “estremo”, alla fine, Martìn non si ritrova solo: con lui anche i colleghi, come si vede dalle immagini, decidono di radersi. Immediate le lacrime di Martìn che si è commosso di fronte aldei colleghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Il commovente gesto del barbiere: si rasa i capelli in solidarietà all’amico malato di cancro. Il video fa dieci mi… - lucazzittoAQ : @Luca__Pagani La citazione 'non ti curar di loro...' mi irrita tanto quanto le parole resilienza, sostenibilità e i… - AApache10 : Osimhen trova la ragazza che vende acqua per le strade di Lagos: 'Mi fa male vederti così, sono qui per aiutarti'… -

Ultime Notizie dalla rete : commovente gesto Modest Heroes - Gli imperdibili dell'animazione ...sta nelle parole ed in un gesto gentile da parte di un improbabile sconosciuto mentre le lacrime si fondono con la pioggia battente. Forse tra il trittico qui proposto, Invisible è il più commovente ...

Kissing Day: la storia dei baci più celebri del calcio Purtroppo il goal non arrivò, ma il commovente gesto rappresenterà per le generazioni future il momento in cui l'Italia ha toccato il punto più basso della sua storia. FLORENZI - NONNA : Se lo scorso ...

Il commovente gesto del barbiere: si rasa i capelli in solidarietà all’amico malato di cancro Il Fatto Quotidiano Uomini e donne, proposta di matrimonio in diretta: un'altra coppia vola a nozze La loro relazione è maturata a tal punto da portare Salvio a fare un gesto quasi inaspettato. Tornati laddove tutto è iniziato, l'ex cavaliere ha fatto una bellissima sorpresa alla sua compagna: una ...

Blog: Kissing Day: la storia dei baci più celebri del calcio Blog Calciomercato.com: Cari lettori, innanzitutto mi sembra doveroso da parte mia scusarmi per il ritardo. Questo articolo, infatti, avrei voluto pubblicarlo ieri, in occasione della ...

...sta nelle parole ed in ungentile da parte di un improbabile sconosciuto mentre le lacrime si fondono con la pioggia battente. Forse tra il trittico qui proposto, Invisible è il più...Purtroppo il goal non arrivò, ma ilrappresenterà per le generazioni future il momento in cui l'Italia ha toccato il punto più basso della sua storia. FLORENZI - NONNA : Se lo scorso ...La loro relazione è maturata a tal punto da portare Salvio a fare un gesto quasi inaspettato. Tornati laddove tutto è iniziato, l'ex cavaliere ha fatto una bellissima sorpresa alla sua compagna: una ...Blog Calciomercato.com: Cari lettori, innanzitutto mi sembra doveroso da parte mia scusarmi per il ritardo. Questo articolo, infatti, avrei voluto pubblicarlo ieri, in occasione della ...