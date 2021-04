Graduatorie: 9 Punti con 2 percorsi… Docenti.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) 17La nuova Tabella di valutazione titoli delle Graduatorie GPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3 Punti in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6 Punti – CLIL + inglese C1: 7 Punti – CLIL + inglese C2: 9 Punti Cos’è il corso CLIL? CLIL sta per “Content and Language L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 14 aprile 2021) 17La nuova Tabella di valutazione titoli delleGPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6– CLIL + inglese C1: 7– CLIL + inglese C2: 9Cos’è il corso CLIL? CLIL sta per “Content and Language L'articolo .

Advertising

ccuppi : In questo mercato dei titoli poi ci troviamo in graduatoria docenti ch l'inglese non lo sanno @MIsocialTW - infoitinterno : Graduatorie ATA terza fascia, la laurea non è titolo d’accesso. Due punti ma non per tutti i profili - orizzontescuola : Graduatorie ATA terza fascia, la laurea non è titolo d’accesso. Due punti ma non per tutti i profili - orizzontescuola : Graduatorie: 9 Punti con 2 percorsi… - msdos_stoner : @annak65649009 @emmepica avete anche un impianto strutturale!? quello che funziona con graduatorie e punti e assicu… -