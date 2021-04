"Gomorra" come “Apocalypse Now”, può rinascere all'infinito perché è storia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rinasce “Gomorra”, il film di Matteo Garrone dal best seller di Roberto Saviano, Grand Prix di Cannes 2008 e imperdonabile ‘svista’ dell’ Academy, che lo escluse dalla short list degli Oscar 2009. Torna in una new version voluta da Garrone per chiarire con ‘cartelli’ esplicativi i passaggi che potevano risultare oscuri, con sette scene rimontate, inquadrature aggiunte per precisare geograficamente l’hinterland partenopeo delle diverse vicende, qualche sforbiciata e interventi di doppiaggio opportuni. Il risultato è un “Gomorra” molto più accessibile al grande pubblico di ogni cultura e latitudine. I titoli che hanno fatto la grande storia del cinema possono rinascere all’infinito, basta pensare ad “Apocalypse Now”. “Gomorra - New Edition” sarà su Rai3 in prima serata ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021) Rinasce “”, il film di Matteo Garrone dal best seller di Roberto Saviano, Grand Prix di Cannes 2008 e imperdonabile ‘svista’ dell’ Academy, che lo escluse dalla short list degli Oscar 2009. Torna in una new version voluta da Garrone per chiarire con ‘cartelli’ esplicativi i passaggi che potevano risultare oscuri, con sette scene rimontate, inquadrature aggiunte per precisare geograficamente l’hinterland partenopeo delle diverse vicende, qualche sforbiciata e interventi di doppiaggio opportuni. Il risultato è un “” molto più accessibile al grande pubblico di ogni cultura e latitudine. I titoli che hanno fatto la grandedel cinema possonoall’, basta pensare ad “Now”. “- New Edition” sarà su Rai3 in prima serata ...

Advertising

robecuom : oh se volete vedere una bella serie su crimine e periferie, che no, non è loffia come Gomorra, guardatevi questa… - Ciaocia25402464 : @ore14rai2 @francescabarra @NotizieFrance @MonicaLeofreddi @CateCollovati Come si può competere nell educare alla n… - LaDeny_ : @demotivatrice10 @Voormas ????mi sento male, mia madre invece se n'è accorta a detta sua 'subito, solo un goccio' ci… - FAKUNST : Le stesse cariche che dovrebbero fare in quartieri come la stazione Termini dove delinquenza,spaccio , prostituzio… - FAKUNST : @Annalis03036068 Le stesse cariche che dovrebbero fare in quartieri come stazione Termini dove delinquenza,spaccio… -