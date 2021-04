Fiorentina, l’ex Graziani: «Lippi sarebbe perfetto assieme a un giovane» (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani crede nell’operazione Lippi alla viola come Direttore Tecnico La Fiorentina sta pensando a Marcello Lippi per integrare lo staff del nuovo allenatore. Ciccio Graziani a Radio Bruno ha detto la sua sul nuovo progetto che ha in mente Commisso: «Penso che potrebbe essere una buona idea quella di Lippi: sarebbe perfetto se affiancato da un giovane allenatore in rampa di lancio. sarebbe un valore immenso per una squadra che deve ritrovare la propria identità. Ho tanta stima in lui e so che si sta pensando anche a Petrachi: la conferma di Pradè dipenderà dalla considerazione che ha di lui il presidente Commisso», conclude ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)giocatore dellaCicciocrede nell’operazionealla viola come Direttore Tecnico Lasta pensando a Marcelloper integrare lo staff del nuovo allenatore. Ciccioa Radio Bruno ha detto la sua sul nuovo progetto che ha in mente Commisso: «Penso che potrebbe essere una buona idea quella dise affiancato da unallenatore in rampa di lancio.un valore immenso per una squadra che deve ritrovare la propria identità. Ho tanta stima in lui e so che si sta pensando anche a Petrachi: la conferma di Pradè dipenderà dalla considerazione che ha di lui il presidente Commisso», conclude ...

