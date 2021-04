Finti carabinieri truffavano anziani a Penne (PE) (Di mercoledì 14 aprile 2021) I due Finti carabinieri si spacciavano per appuntato e capitano allo scopo di truffare ignari anziani ma sono stati individuati dai militari dell’Arma della Compagnia di Penne. Finti carabinieri avvicinavano persone anziane a bordo della propria vettura alle quali contestavano infrazioni al codice della strada chiedendo somme di denaro per non procedere con le sanzioni Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) I duesi spacciavano per appuntato e capitano allo scopo di truffare ignarima sono stati individuati dai militari dell’Arma della Compagnia diavvicinavano persone anziane a bordo della propria vettura alle quali contestavano infrazioni al codice della strada chiedendo somme di denaro per non procedere con le sanzioni

Advertising

ParmaDaily : Tentano di derubare una 62enne spacciandosi per tecnici AUSL: i consigli dei Carabinieri per evitare le truffe - CoESItalia : Nuovo Articolo: I piani della banda dei finti carabinieri: “Rubiamo un’ambulanza, con quella chi di ferma? ” – Corr… - infoitinterno : La Banda dell'Audi bianca dei finti carabinieri in borghese è stata presa: 'Ti facevano accostare e poi scattava la… - TgrRaiUmbria : RT @TgrRai: Sgominata dai militari dell’Arma di #Umbria e #Toscana la banda dei finti #carabinieri. Otto le persone fermate, tre di queste… - TgrRai : Sgominata dai militari dell’Arma di #Umbria e #Toscana la banda dei finti #carabinieri. Otto le persone fermate, tr… -