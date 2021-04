Ema: 'Prossima settimana decisione su Johnson&Johnson'. L'Europa 'preferisce' Pfizer e Moderna (Di mercoledì 14 aprile 2021) L Ema fa sapere in una nota che sta indagando su tutti i casi segnalati riguardo al vaccino di Johnson&Johnson e decider se necessaria un azione normativa. L agenzia sta lavorando a stretto contatto ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 14 aprile 2021) L Ema fa sapere in una nota che sta indagando su tutti i casi segnalati riguardo al vaccino di Johnson&Johnson e decider se necessaria un azione normativa. L agenzia sta lavorando a stretto contatto ...

Advertising

TgLa7 : ++#Ema: 'raccomandazione su vaccino #JohnsonandJohnson la settimana prossima' ++ 'Indagini in corso. Per ora i benefici superano i rischi' - Agenzia_Ansa : L'Ema fa sapere in una nota che 'sta indagando su tutti i casi segnalati' riguardo al vaccino di Johnson & Johnson… - Agenzia_Italia : Entro la prossima settimana la raccomandazione dell'Ema sul vaccino J&J - benny_bove : RT @Agenzia_Ansa: L'Ema fa sapere in una nota che 'sta indagando su tutti i casi segnalati' riguardo al vaccino di Johnson & Johnson 'e dec… - benny_bove : RT @TgLa7: ++#Ema: 'raccomandazione su vaccino #JohnsonandJohnson la settimana prossima' ++ 'Indagini in corso. Per ora i benefici superano… -