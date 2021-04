Don Diego Minoni: il sacerdote no mask che viene rimosso (Di mercoledì 14 aprile 2021) Don Diego Minoni era diventato “famoso” per le sue omelie contro le mascherine e le regole anti COVID. Ora il parroco di Vanzago, in Lombardia, è stato trasferito La notizia l’aveva riportata Il Giorno e dalla curia confermano: Don Minoni non è più il parroco della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. Il sacerdote durante le prediche era solito scagliarsi contro l’uso della mascherina, definita “museruola” e in generale contro le restrizioni e le norme per proteggersi dal virus. Ora il prete che dall’altare diceva “Abbassatevi la mascherina che ci capiamo meglio” oppure “Ci stanno inculcando il Covid nella testa per toglierci tutte le libertà” ha perso la sua parrocchia. Il sacerdote dava anche consigli pericolosi come quelli sugli studenti: “Genitori, ribellatevi all’ipotesi di tamponi settimanali ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Donera diventato “famoso” per le sue omelie contro le mascherine e le regole anti COVID. Ora il parroco di Vanzago, in Lombardia, è stato trasferito La notizia l’aveva riportata Il Giorno e dalla curia confermano: Donnon è più il parroco della chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano. Ildurante le prediche era solito scagliarsi contro l’uso della mascherina, definita “museruola” e in generale contro le restrizioni e le norme per proteggersi dal virus. Ora il prete che dall’altare diceva “Abbassatevi la mascherina che ci capiamo meglio” oppure “Ci stanno inculcando il Covid nella testa per toglierci tutte le libertà” ha perso la sua parrocchia. Ildava anche consigli pericolosi come quelli sugli studenti: “Genitori, ribellatevi all’ipotesi di tamponi settimanali ...

