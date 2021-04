Danimarca, stop definitivo ad AstraZeneca (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Danimarca ferma definitivamente la sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca. Stando a quanto emerso a mezzo stampa, la Danimarca ha optato per lo stop definitivo alla somministrazione di AstraZeneca. Inoltre il governo ha confermato la sospensione del vaccino Johnson&Johnson. Leggi su newsmondo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Laferma definitivamente la sospensione della somministrazione del vaccino. Stando a quanto emerso a mezzo stampa, laha optato per loalla somministrazione di. Inoltre il governo ha confermato la sospensione del vaccino Johnson&Johnson.

Advertising

Corriere : ?? L'anticipazione dei media danesi - emanuelepisano : #Danimarca stop definitivo ad #AstraZenaca Perché poi pretendiamo che gli italiani si fidino? Come minimo gli ita… - regynadeserto : RT @simabastaroghi: Danimarca ???? : stop permanente per Astrazeneca, temporaneo per J&J Riuscirà Pfizer a eliminare Moderna e ad avere il m… - Gazzettino : AstraZeneca, in Danimarca stop definitivo al vaccino. Johnson&Johnson sospeso - GiaPettinelli : In Danimarca stop definitivo ad AstraZeneca - Europa - ANSA -