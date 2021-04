Coronavirus | in Lombardia 85 decessi in 24 ore Calano i nuovi ingressi in terapia intensiva

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il bollettino del 14 aprile REGIONE, il bollettino del 14 aprile 2021Nelle ultime 24 ore insi contano 2.153positivi al(ieri 1.975) e 85 morti (ieri 94). I ricoverati sono 6.370, di cui 781 in(ieri 787) e 5.589 in area non critica. Inei reparti di rianimazione sono 30, in calo rispetto ai 58 di martedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 772.038, quello delle vittime arriva a 31.994. Il bollettino di mercoledì 14 aprile registra un tasso di positività del 4,2% (ieri era al 5,1%), con un totale di 50.487 tamponi effettuati (ieri 38.490). #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487… - RegLombardia : #LNews Continua a diminuire il numero dei ricoverati sia nelle terapie intensive (-3) che nei reparti (-133). A fr… - RegLombardia : #Covid19 ??La nuova ordinanza del Ministero della Salute colloca anche la Lombardia in fascia arancione. Queste le p… - AcerboLivio : Coronavirus, 212 nuovi positivi nel Varesotto e 2153 in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia

Sicilia Puglia Lazio Calabria Sardegna Marche Abruzzo Le notizie locali / Campania Sono 2.212 i nuovi casi diemersi ieri in Campania dall'analisi di 21.170 tamponi molecolari. ...Condividi Opera , Sport. I DATI DEL 14 APRILE IN: 2.153 NUOVI POSITIVI, 85 MORTI Notizia precedente 0 CommentoSono 16.168 i nuovi casi di Sars-cov-2 registrati nelle ultime 24 ore e 469 i decessi. La regione con più casi odierni è la Campania ...Emergenza Coronavirus, la situazione . Lombardia. Con 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in calo al 4,2% (ieri 5.1%).