«Bridgerton» raddoppia con altre due stagioni | ma reggeranno senza il Duca?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Da quando è stata rilasciata la prima stagione, sono passati più o meno due giorni prima che il pubblico e la stampa chiedessero a gran voce una seconda stagione di Bridgerton. Nelle interviste, lo showrunner Chris Van Dusen prendeva tempo: spiegava che i libri di Julia Quinn sono tanti e che il sogno sarebbe stato realizzare una stagione per ognuno di essi, approfondendo ogni volta un personaggio diverso di casa Bridgerton e del mondo Regency. Netflix, però, ha giocato di astuzia: ha aspettato che passassero quattro mesi e che Bridgerton diventasse la serie più vista della piattaforma per annunciare che lo show non solo andrà avanti solo con una seconda stagione già in fase di realizzazione e, probabilmente, pronta per il rilascio già a Natale, ma pure con una terza e una quarta, insomma, ostriche e champagne. Il fatto che il colosso streaming abbia annunciato la triplete di Bridgerton a quattro giorni dall’annuncio dell’abbandono di Regé-Jean Page ha, però, raffreddato gli animi e chiesto agli spettatori un lodevole sforzo di immaginazione: può esserci Bridgerton senza il Duca di Hastings?

