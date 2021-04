Bastogi | CdA approva bilancio 2020

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – Il CdA dihato ilal 31 dicembreche evidenzia un margine operativo lordo consolidato in sostanziale pareggio (negativo di 0,3 milioni di euro) rispetto ad un valore positivo di 11 milioni di euro al 31 dicembre 2019. La contrazione del margine operativo lordo rispetto all’esercizio precedente – spiega la società in una nota – “è sostanzialmente interamente attribuibileall’emergenza Covid-19?. Il risultato complessivo dell’esercizio, che include ammortamenti e svalutazioni per complessivi 9,3 milioni di euro, imposte positive per 0,7 milioni di euro e utili contabilizzati direttamente nel patrimonio netto relativi alla valutazione a valore equo degli strumenti derivati di copertura per 1,2 milioni di euro, è negativo di 14,6 milioni di euro (di cui 9,2 milioni di euro di ...

