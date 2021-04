Andre Drummond: momento difficile per il centro dei Lakers (Di mercoledì 14 aprile 2021) La vittoria dei Los Angeles Lakers contro Charlotte non fa passare in secondo piano le difficoltà realizzative del nuovo arrivo Andre’ Drummond che, nelle ultime due partite, ha siglato la miseria di 7 punti. Cosa succede ad Andre Drummond? Il cestista gialloviola cerca di trovare una spiegazione al suo periodo altalenante: “Offensivamente, probabilmente non ho mai giocato peggio di cosi. Sto ancora cercando di capire come funziona la’ fuori, ma non permetterò che mi faccia uscire mentalmente dalla partita. So perché sono qui, cioè per dare una mano alla diversa. L’attacco arriverà con il tempo”. Le parole di Vogel e Zuma In supporto di Drummond, è intervenuto coach Frank Vogel che attribuisce questo rendimento alla mancanza di die playmaker come Davis e Lebron James: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) La vittoria dei Los Angelescontro Charlotte non fa passare in secondo piano le difficoltà realizzative del nuovo arrivoche, nelle ultime due partite, ha siglato la miseria di 7 punti. Cosa succede ad? Il cestista gialloviola cerca di trovare una spiegazione al suo periodo altalenante: “Offensivamente, probabilmente non ho mai giocato peggio di cosi. Sto ancora cercando di capire come funziona la’ fuori, ma non permetterò che mi faccia uscire mentalmente dalla partita. So perché sono qui, cioè per dare una mano alla diversa. L’attacco arriverà con il tempo”. Le parole di Vogel e Zuma In supporto di, è intervenuto coach Frank Vogel che attribuisce questo rendimento alla mancanza di die playmaker come Davis e Lebron James: ...

