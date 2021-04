Vi ricordate di Annuccia di Un medico in famiglia? | Eleonora Cadeddu com’è oggi

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021)è uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano avendo partecipato per tanti anni alla fiction Uninnel ruolo di. Come sarà diventatanel ruolo di-Political24, per tanti anni, è stata una delle protagoniste di Unin, una serie tv tra le più amate e seguite dai telespettatori italiani. E’ arrivata a 10 stagioni andando in onda a partire dal 1998. Cresciuta sul set, dove è entrata quasi per caso, quando la madre la portò con se al provino del fratello Michael, dopo aver ottenuto la maturità ha deciso di proseguire il cammino nel campo della ...