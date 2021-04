Advertising

Trentin0 : IL FATTO - Trento, ruba in un garage di viale Verona: arrestato dai carabinieri mentre tenta la fuga. L’uomo, 42 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona ruba

l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige

J., che ieri intorno alle 15 e 30 è entrato da Coin in via Cappello ae, pensando di non essere notato, ha prelevato un profumo del valore di quasi 130 euro, ha tolto l'antitaccheggio e lo ha ...Poiché queste incredibili offerte andranno arapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al ... Rimini, Londra Stansted, Siviglia, Tolosa, Torino, Trieste, Venezia, Vienna, Valencia,, ...“Bambina di 7 anni molestata in una casa famiglia di Verona” Ruba e tenta la fuga: fermato, sputa e colpisce al volto addetto della sicurezza I danni delle gelate: per peschi e kiwi perdite di oltre l ...Arrestato un 18enne da Coin in via Cappello a Verona. Era già stato beccato a rubare nei negozi due volte negli ultimi 4 mesi e nonostante la giovane età, appena 18 anni, ieri è stato arrestato ...