Un Posto al Sole, trama 13 aprile 2021: faccia a faccia con il sabotatore (Di martedì 13 aprile 2021) Anticipazioni Un Posto al Sole oggi 13 aprile 2021 con un incontro inconsapevole da parte di Roberto Ferri e i sospetti di Boschi, che dovranno essere concretizzati in qualche modo. Vittorio e Samuel estasiati da Speranza Nuove imperdibili puntate Un Posto al Sole in onda sempre su Rai Tre dalle ore 20.45. Ma nella puntata Un Posto al Sole oggi 13 aprile 2021 non mancheranno i colpi di scena per tutti i protagonisti della soap. Il dubbio di Guido Del Bue è sempre più forte e sa bene che l'arrivo di Speranza - nipote di Mariella - a Palazzo Palladini non promette nulla di buono. La ragazza infatti è giovane nonché di indubbia bellezza, tanto che i protagonisti della soap non riescono a far finta di nulla.

