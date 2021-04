Simone Fornasari: il nuovo ep si intitola “Che Poi” (Di martedì 13 aprile 2021) Anticipato dal singolo “Con i piedi per terra”, il nuovo lavoro di Simone Fornasari è disponibile dallo scorso 9 Aprile E’ uscito venerdì 9 aprile “Che poi” (edito da Senza Dubbi e distribuito da Believe), il nuovo EP del cantautore Simone Fornasari , disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che nasce dall’esigenza di chiudere un percorso iniziato con l’uscita dell’album dal titolo “…”. Un EP che completa un viaggio, accomunato dallo stesso fil rouge valoriale, figlio del medesimo universo creativo. Un lavoro, frutto di un tempo di silenzio e ricerca, pensato, voluto e concepito a quattro mani insieme al produttore artistico e amico di sempre Giancarlo Boselli. «“Che poi” è la frase che non ti aspetti che arriva dopo un silenzio, la testimonianza di parole che ... Leggi su zon (Di martedì 13 aprile 2021) Anticipato dal singolo “Con i piedi per terra”, illavoro diè disponibile dallo scorso 9 Aprile E’ uscito venerdì 9 aprile “Che poi” (edito da Senza Dubbi e distribuito da Believe), ilEP del cantautore, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Un progetto che nasce dall’esigenza di chiudere un percorso iniziato con l’uscita dell’album dal titolo “…”. Un EP che completa un viaggio, accomunato dallo stesso fil rouge valoriale, figlio del medesimo universo creativo. Un lavoro, frutto di un tempo di silenzio e ricerca, pensato, voluto e concepito a quattro mani insieme al produttore artistico e amico di sempre Giancarlo Boselli. «“Che poi” è la frase che non ti aspetti che arriva dopo un silenzio, la testimonianza di parole che ...

Musica: esce 'Che poi', nuovo ep cantautore Simone Fornasari

Un cantautore del passato con un sound sincero e moderno Esce oggi, venerdì 9 aprile, "Che poi" (edito da Senza Dubbi e distribuito da Believe), il nuovo EP del cantautore Simone Fornasari, disponib ...

